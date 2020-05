Polícia Militar aprende drogas, armas e 62 granadas em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma informação no final da manhã desta terça-feira, sobre suspeitos com drogas, armas e grande quantidade de granadas, na Rua Pitágoras, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A informação dava conta de que os suspeitos estavam utilizando a casa para guardar drogas, armas e explosivos para serem utilizados no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Após um trabalho de inteligência, os agentes detiveram um suspeito com todo o material. Foram apreendidos dois quilos de cocaína, 85 mil pinos para embalar drogas, 60 mil etiquetas, dois Kit Roni para pistola e 62 granadas.

Foram aprendidos também um colete, um cinto de guarnição, um coldre, três carregadores de rádio transmissor, três balanças de precisão e um aparelho celular. Os materiais e o suspeito foram aprendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.