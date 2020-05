Polícia Militar prende homem suspeito de roubo de celular, em Barra Mansa

Um homem, de 47 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, por policiais militares suspeito de ter roubado um celular de uma jovem, na Rua José Melquíades, a Rua da Feira, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

Segundo o registro policial feito na delegacia da cidade, um jovem de 22 anos, estava conversado com uma jovem, de 21 anos, quando o homem, vestindo uma camisa do Milan (Itália), se aproximou e com uma faca, ameaçou “furar” os dois se a jovem não entregasse o celular.

Os policiais foram informados pelo casal e saíram na tentativa de prender o assaltante que foi visto atravessando a Ponte Mauá, que liga Vila Nova ao bairro Saudade. Os policiais fizeram o cerco e suspeito foi detido na Rua General Barcelos, nas proximidades do Corpo de Bombeiros, no bairro Saudade.

A faca utilizada no assalto foi apreendida pelos policiais militares. Na delegacia, ele foi indiciado por roubo e ficou preso.