Homens que realizavam extração de areia são encaminhados à delegacia de Barra Mansa

Com eles foram apreendidos equipamentos para a extração da substância mineral

Com informações recebidas através de denúncia anônima, agentes da Guarda Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, interromperam na manhã desta quarta-feira, 13, a atividade ilegal de extração de areia realizada em um córrego do bairro Santa Rita de Fátima, na Região Leste. Dois homens foram conduzidos à 90ª DP onde foi realizado o Boletim de Ocorrência. Os acusados responderão processo administrativo, com fundamento no artigo 55, da Lei nº 9.605/98, de crimes ambientais, que dispõe sobre a extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com o documento obtido e, prevê detenção de seis meses a um ano, e multa.



Segundo informações do secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, após o recebimento das informações, os agentes seguiram para o local, onde constataram a veracidade dos fatos. "Os acusados estavam extraindo areia do leito do córrego sem qualquer documento de autorização para a atividade. Com eles, foram apreendidos equipamentos de extração", esclareceu.

Para denunciar a prática de crimes ambientais, com anonimato do denunciante, basta ligar para os telefones 2106-3406/ 2106-3408.