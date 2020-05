PRF realiza operação com foco em segurança viária no RJ

Haverá um reforço no policiamento com ações preventivas e educativas nos pontos mais sensíveis de acidentes das rodovias federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (14), a Operação Nacional de Segurança Viária. O foco principal é conscientizar os motoristas sobre condutas perigosas no trânsito, que podem causar acidentes graves ou levar até mesmo a morte. A ação, que vai até a próxima segunda-feira (18), faz parte do Movimento Maio Amarelo.

Os policiais estarão distribuídos em pontos críticos de acidentes nas rodovias federais do RJ, com a missão de coibir infrações de trânsito e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. Condutas como usar o celular enquanto dirige, ultrapassagens indevidas e combinar álcool e direção, estarão no foco da fiscalização.

O objetivo é fazer com que motoristas percebam os potenciais riscos à segurança, oferecidos nesses trechos que, de acordo com dados estatísticos, somam maior número de acidentes graves e vítimas com morte. A estratégia reforça o tema do Maio Amarelo: “Perceba o risco. Proteja a Vida”.

Com a população consciente dos riscos que atitudes contrárias às leis e o trânsito podem oferecer, os acidentes podem ser evitados, com menor número de feridos e maior disponibilidade de leitos para as vítimas do coronavírus.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito e tem como objetivo colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar a participação da população, empresas, governos e entidades.