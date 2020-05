Foi identificado como sendo Alex Lopes Gomes, de 49 anos, o corpo encontrado na manhã de segunda-feira, a margem do Rio Paraíba do Sul, na Avenida Dom Pedro, no bairro Vila Real, em Porto Real.

Alex foi morto com requintes de crueldade a machadadas. Ele foi encontrado amarrado com ferimentos na cabeça e barriga. Segundo apurou a reportagem, Alex era morador do bairro Saudade, em Barra Mansa.