Pinheiral vai disponibilizar 10 mil máscaras para a população a partir desta quarta-feira

Em mais uma ação de prevenção à contaminação comunitária do novo coronavírus (Covid-19), o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, esteve nesta manhã (19/05) na Secretaria Municipal de Saúde para receber as 10 mil máscaras de tecido higienizável adquiridas e que serão distribuídas para a proteção da população.

As máscaras de proteção individual adquirida por meio de recurso destinado ao município para o enfrentamento ao Covid-19, serão doadas a partir desta quarta-feira (20-05) para os moradores nas Unidades de Saúde, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e para os moradores que estejam em situação de vulnerabilidade.

“Hoje se concretizou o que eu já havia noticiado. As máscaras visam mais uma ação e investimento de combate a Covid-19, já que existe um decreto do uso obrigatório das máscaras em nosso município. A partir de manhã elas já estarão gratuitamente à disposição nas nossas unidades de saúde e assistência em prol da Saúde da população nesta luta diária que temos travado contra o novo coronavírus”, explicou prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

As máscaras de tecido que serão disponibilizadas são 100% de algodão e de fácil higienização, podendo ser lavado com água e sabão, além de ecologicamente correta, pois gera menos resíduos por serem reutilizáveis. Com tecido mais resistente, diminui o contato direto com a face. O secretário de Saúde, Everton Alvim, destacou que toda a equipe da Atenção Primária em Saúde, assim como profissionais da Vigilância em Saúde e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) estarão trabalhando para a disponibilização das máscaras.

“O setor de Planejamento Estratégico, da Secretaria Municipal de Saúde tem previsto a adoção de medidas sanitárias ordenadas pela Vigilância em Saúde e executada pela Atenção Primária em Saúde como esta oferta de máscaras também para a população que esteja aguardando para receber o auxílio emergencial nas unidades da Caixa Econômica Federal e lotéricas. E, para isso estaremos em parceria também com a Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como demais parceiros como instituições como associação de moradores, igreja entre outras, que possam ajudar na identificação das famílias vulneráveis contactando a coordenação da Vigilância em Saúde, ou a coordenação da Atenção Primária em Saúde, ou mesmo a Assistência Social para que as máscaras estejam ao alcance dos mais vulneráveis”, disse o secretário.