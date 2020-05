Prefeitura de Resende continua com a distribuição de máscaras para população e profissionais da saúde

Máscaras de tecido são distribuídas principalmente para famílias carentes

A Prefeitura de Resende continua com a produção e distribuição de máscaras de tecido para a população, através da ‘Fábrica de Máscaras’, criada pelo projeto ‘Inclusão Produtiva’, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Recentemente, foram entregues mais 86 máscaras para os moradores de Sertãozinho e Terra Livre.

Além disso, também estão sendo entregues máscaras de tecido para os catadores de reciclagem. Os materiais de proteção também foram entregues no bairro Novo Surubi e no CRAS Jardim Esperança, que estão entregando para as famílias mais carentes. A distribuição também chegou aos distritos como em Engenheiro Passos, mais uma forma de combater e evitar a circulação do coronavírus.

A confecção das máscaras acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, no Espaço Z, localizado na Avenida Doutor Gustavo Jardim, no Centro. As máscaras de tecido já foram entregues, desde o início da fábrica em pontos também de grande circulação de pessoas, como Cidade Alegria, Manejo, Baixada da Olaria e Nova Liberdade.

Na última quinta-feira, dia 14, a ‘Fábrica de Máscaras’ recebeu a doação da empresa Vesuvius de materiais para a produção de 10.000 máscaras de tecido, com 2 máquinas de costura, tecidos de algodão, elástico, linhas, etc.

Doações de empresas

A Prefeitura também tem contado com o apoio de empresas do município e região para ajudar no enfrentamento e diminuir a transmissão da Covid-19. Muitas empresas estão doando materiais de proteção para os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais de Resende.

A PSA Peugeot, com parceria da UERJ, Metalúrgica STAM e a Firjan doaram máscaras Face Shield, que cobre todo o rosto para os profissionais do Hospital Municipal de Emergência. A Volkswagen Caminhões também doou estes protetores Face Shield para o Hospital de Emergência, garantindo ainda mais proteção para os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra o coronavírus.

Recentemente, a administração municipal contou com a doação da Faculdade de Tecnologia –UERJ, de Resende, de protetores Face Shield para as equipes