Policiais civis e militares prendem suspeitos de assalto em Três Rios

Policiais civis e militares prenderam na manhã desta terça-feira, durante uma operação em conjunto, dois suspeitos de terem assaltados o zagueiro do Boavista, Douglas Pedroso, em Três Rios. Segundo os policiais, eles seriam responsáveis pelo roubo ao zagueiro do Boavista, há três semanas. Também eram responsáveis pelo roubo a um taxista. Os dois homens foram encontrados no bairro Cidade Nova.

Os agentes também apreenderam 68 pinos de cocaína e uma sacola com mais de 1 kg da mesma droga e uma quantia em dinheiro, que não foi divulgado o valor. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul. Após depoimento os dois vão responder por roubo e por tráfico de drogas. Foto: Polícia Civil