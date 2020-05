Volta Redonda se destaca na transparência dos investimentos durante a pandemia

Prefeitura disponibiliza portal online com dados e informações oficiais sobre o combate ao novo coronavírus para cidadãos e órgãos fiscalizadores

Prezando sempre pelo diálogo e transparência, a Prefeitura de Volta Redonda disponibiliza em seu site o Portal da Transparência, que reúne todos os investimentos da cidade no combate à Covid-19, doença provocada pelo novo Coronavírus. A plataforma ‘VR contra o Corona’ foi elaborada pela equipe da prefeitura, sem gastos para os cofres do município, e contém ainda informações úteis para os cidadãos e para os órgãos fiscalizadores, tudo de forma acessível.

O Portal da Transparência, disponível no endereço http://voltaredonda.rj.gov.br/vrcontraocorona, é dividido em cinco áreas com informações sobre todas as ações da administração municipal durante o combate à pandemia, além de números, índices, cadastros e documentos oficiais referentes ao período.

A primeira área é o painel com números oficiais sobre os casos de Covid-19 no município, que são atualizados diariamente. Neste painel também são exibidos gráficos com os índices dos eixos de monitoramento, como ocupação do Hospital de Campanha no Estádio Raulino de Oliveira (que possui 114 leitos de média complexidade), taxa de ocupação dos leitos/CTI, número de casos notificados, entre outros.

Em seguida vem o banner para acesso à Página da Transparência, onde podem ser acompanhados os investimentos feitos no combate ao novo coronavírus. Neste espaço, estão descritas as verbas recebidas e os valores contratados. Os contratos estão disponíveis para consultas, incluindo os valores da estrutura do Hospital de Campanha.

“Volta Redonda dá exemplo a outras cidades, tratando o combate à pandemia com seriedade e respeito ao cidadão, mostrando às claras como estão sendo utilizadas as verbas. A transparência é uma das marcas da nossa gestão, nossa cidade já foi eleita pelo TCE-RJ a segunda mais transparente do estado, e esse espaço demonstra nosso compromisso com o dinheiro público”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Para os profissionais de saúde, o Portal da Transparência conta com um link para o cadastro de voluntários (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades) que desejam atuar na Rede Municipal de Saúde e no Hospital de Campanha. O cadastro obedece à Lei Federal do Voluntariado, datada de 1998.

Combate às fake news

Durante a pandemia, é comum a circulação de informações falsas, as chamadas fake news. O Portal da Transparência também foi criado para combater essa onda e disponibilizar ao cidadão, orientações sobre prevenção e como buscar ajuda, perguntas e respostas, mitos e verdades, notícias oficiais, decretos e material informativo sobre o combate.

“É importante que a população esteja atenta às informações oficiais. Estamos fazendo todos os esforços, com foco total em salvar vidas, e queremos que todos fiquem bem informados para vencermos essa pandemia juntos”, reforçou o prefeito.

Cidade Solidária

O Portal da Transparência conta ainda com o link para cadastro no programa Cidade Solidária, que visa diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao novo coronavírus. Através do programa estão sendo distribuídas 23 mil cestas básicas para famílias com renda zero, adolescentes, idosos, gestantes e pessoas com deficiência (PCDs), critérios definidos pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Empresas ou pessoas físicas interessadas em ajudar e fazer a doações devem procurar a Smac.