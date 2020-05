Volta Redonda inicia segunda etapa de distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal

Prefeitura vai entregar cerca de 23 mil kits alimentação

Depois de distribuir quase 23 mil kits de alimentação aos alunos da rede municipal, a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), iniciou nesta semana a segunda etapa das entregas das cestas básicas às famílias, cujos estudantes realizavam refeições nas unidades escolares. Serão entregues novamente quase 23 mil cestas. O objetivo é proporcionar uma alimentação saudável e nutritiva para os alunos enquanto as aulas estão suspensas.

O prefeito Samuca Silva lembrou que a rede pública municipal atende 39 mil alunos e que, por enquanto, não há previsão para o retorno. “As atividades seguem sendo realizadas pelo aplicativo e, por isso, a distribuição das cestas é tão importante. Por enquanto, vamos nos adaptando a esse novo formato e beneficiando os alunos que precisam”, contou.

A distribuição de cestas básicas ao aluno da rede municipal faz parte do projeto ‘Cidade Solidária’, que visa diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao novo coronavírus. Cada unidade escolar organizou, de forma gradativa, a retirada dos kits, visando evitar aglomeração de pessoas.

“Essa ação impacta diretamente na vida do aluno e de seus familiares. Os responsáveis pelas unidades realizaram um levantamento dos alunos que se alimentavam na escola e, através destes dados, estamos realizando as entregas. Essa é a segunda etapa, com mais de 22 mil kits serão entregues”, declarou a secretária de Educação, Rita Andrade.

O prefeito destacou também que as equipes da SME e da Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE) estão acompanhando de perto esse processo. “Queria parabenizar as equipes pelo trabalho e organização na distribuição das cestas. Com as aulas suspensas devido ao combate ao coronavirus, a educação vem se reinventando para que os impactos sejam mínimos aos alunos”, destacou Samuca.