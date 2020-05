Homem assassinado no bairro São Geraldo é identificado na DP de Volta Redonda

O jovem, de 22 anos, que foi assassinado com pelo menos 18 tiros na manhã desta quarta-feira, foi identificado com o sendo Igor Modesto Magalhães. A vítima foi executada dentro de seu carro, um Gol preto, na Rua General Nelson de Melo. Segundo informações do local o criminoso estaria num Fiat Uno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou à vítima já estava morta. Policiais militares aguardaram a chegada de um policial civil para fazer a perícia. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.

Segundo levantamento na Delegacia de Polícia, Igor estava em liberdade desde outubro de 2017. Igor era suspeito da morte de Charles Douglas da Rocha, de 21 anos, no dia 25 de dezembro de 2016, no bairro Água Limpa.