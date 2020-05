O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) cancelou o acordo que permitiu a reabertura do comércio em Barra Mansa. Mediante o cancelamento o comércio estará fechado a partir desta sexta-feira.

O prefeito Rodrigo Drable disse que vai atender a decisão judicial. “Fecharemos o comércio, por coação da justiça. Uma covardia contra o povo trabalhador da cidade”, desabafou em uma rede social.