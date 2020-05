Hospital Santa Cecília assume o antigo Hospital da CSN

O Instituto do Câncer do Ceará vai assumir no próximo dia 01 de junho as operações do antigo Hospital da CSN, que será administrado sob o nome de Hospital Santa Cecília. Desde janeiro, uma equipe da Instituição já está em Volta Redonda conversando com os profissionais do hospital, fornecedores, autoridades e com as partes interessadas planejando o início das atividades, de forma a garantir a continuidade do serviço e, ao mesmo tempo, promover a melhora no atendimento.

É importante pontuar que a administração anterior ao ICC, contrariando o desejo da maioria dos médicos e demais profissionais, de realizar uma transição tranquila, dificultou desde o início o processo, apresentando recursos jurídicos que tinham por objetivo postergar e impedir a efetivação da transição.

No entanto, os obstáculos que foram interpostos não trouxeram qualquer impacto à efetivação da transição, e não trarão risco de interrupção ou prejuízo ao serviço de saúde e atendimento, tendo em vista que o ICC tem reconhecida capacidade técnica operacional e tomou todas as medidas necessárias para assumir a operação do Hospital Santa Cecília. Além disso, optamos pela manutenção do corpo clínico e de todo o quadro funcional. O ICC concentra seus esforços para garantir e elevar a qualidade e condições de trabalho que serão fornecidas a todos os profissionais que integrarão seus quadros.

O ICC trará para Volta Redonda toda a tradição de mais de sete décadas de atuação, aliada a um constante desenvolvimento tecnológico. Um dos destaques é a parceria que mantém com a gigante de tecnologia americana IBM e também a com a Universidade de Harvard, além de convênios com universidades públicas e privadas do Brasil, atuando também como Centro de Pesquisa Avançada de reconhecimento internacional.

Essa expertise será usada também no enfrentamento da Pandemia de Covid-19, por meio de uma gestão eficiente e um atendimento mais humanizado não apenas para os pacientes de síndromes respiratórias, mas também para todos aqueles que procuram o hospital por conta de outras enfermidades.