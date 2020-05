Coronavírus mata idosa residente em Quatis

A prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunicou no início da tarde deste sábado, dia 23, o primeiro caso de morte causado pelo Covid-19 no município. Trata-se de uma idosa, de 76 anos, com histórico de complicações causadas pela diabetes e pelo sistema cardiopulmonar. A moradora faleceu na manhã de sexta-feira, dia 22, no Hospital Regional de Volta Redonda.

A causa da morte, Covid-19, foi confirmada após exame realizado pelo Laboratório Lacen (Rio de Janeiro). O prefeito Bruno de Souza registrou, em nome da prefeitura de Quatis, a solidariedade à família da idosa. Bruno reforça a importância da população fazer a sua parte e manter seus cuidados de prevenção ao Covid-19.