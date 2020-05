Angra dos Reis registra 23 mortos por coronavírus

A prefeitura de Angra dos Reis, através da secretaria de Saúde de Angra dos Reis divulgou na tarde deste domingo, mais uma morte provocada por coronavírus (Covid-19). Agora são 23 mortos confirmadas na cidade.

O município apresentou 4.107 casos notificados. No momento, há 588 casos confirmados de coronavírus – 125 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e 463 pelo teste rápido. Destes, 166 já estão recuperados.

Os últimos três óbitos são de três mulheres com comorbidades, que estavam internadas no Centro de Referência Covid-19, com idades de 56, 60 e 66 anos, aconteceram nos dias 11 (duas mortes) e 13 de maio (uma morte), e estavam entre os casos suspeitos de falecimento pela doença. Restam ainda seis óbitos sendo investigados.

Ressalta-se que 115 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e permanecem 3.404 casos suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.936 em isolamento domiciliar e 1.468 já recuperados.

Os casos recuperados são aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença, 59 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 51 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 51%.

Ressalta-se que os casos de Síndrome Gripal também são considerados casos suspeitos de COVID-19, conforme Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 4 de março de 2020.

O Teste Rápido de COVID-19 é um exame capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e Teste Rápido Positivo.

Os números apresentados são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações. Um novo boletim, com dados atualizados, será divulgado amanhã (25).

A partir do Decreto Municipal Nº 11.625, de 21 de abril de 2020, fica obrigatório o uso de máscara pela população nos espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais. As demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social, também devem ser seguidas.