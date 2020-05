Força-tarefa em Volta Redonda atendeu denúncias em mais de 20 bairros

Ações de fiscalização foram intensificadas neste final de semana

A Prefeitura de Volta Redonda intensificou as fiscalizações e ações de orientação das atividades econômicas e sociais na cidade durante o final de semana. A força-tarefa atuou neste sábado e domingo, dias 23 e 24, com equipes nas ruas de dia e plantões noturnos, garantindo o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas pelos decretos municipais de enfrentamento ao novo coronavírus. Foram cerca de 50 denúncias em mais de 20 bairros.

O prefeito Samuca Silva comentou a importância da população se conscientizar e entender as razões que levaram ao fechamento do comércio novamente. “Nós conseguimos na justiça o direito a flexibilização através de metas que acompanham o avanço do vírus e a capacidade de atendimento. Precisamos nos unir contra essa pandemia. Só saia de casa em caso de necessidade. E o grupo de risco deve permanecer em casa”, afirmou o prefeito.

Ao longo do fim de semana, a força-tarefa passou pelos bairros Centro, Jardim Amália, Jardim Tiradentes, São João, Siderópolis, Casa de Pedra, São Geraldo, Aterrado, Retiro, Vila Santa Cecília, Vila Americana, Ponte Alta, Jardim Vila Rica, Sessenta, São Luiz, Vila Mury, São Lucas, Santo Agostinho, entre outros.

O descumprimento dos decretos, das normas sanitárias ou de funcionamento, pode acarretar em aplicação de penalidades previstas em lei, como multa, interdição do estabelecimento, cassação de alvará, fechamento do estabelecimento, embargo, apreensão de bens, entre outras sanções.

Foi o caso de estabelecimentos nos bairros Jardim Belvedere, Vila Americana, São Luiz e Aterrado que foram autuados ou receberam autos de infração. No Aterrado um estabelecimento foi autuado e teve alvará apreendido.

O comércio permanece fechado até a próxima quarta-feira, dia 27, e apenas alguns segmentos estão autorizados a funcionar até essa data. São eles: supermercados, hortifruti, drogarias, óticas, material de construção, clínicas e consultórios, laboratórios, agropecuária (venda de ração e comida de animais) e padarias. Bares, restaurantes e lanchonetes, somente delivery ou drive thru e os demais comércio podem funcionar apenas no modo delivery.

Para denunciar e ajudar no trabalho dos fiscais, bastar ligar para a CAU, no telefone 156, ou usar o aplicativo FiscalizaVR, que tem versões disponíveis para Android e IOS.