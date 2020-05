Homem é assassinado com vários tiros em Barra do Piraí

Um homem, de 27 anos, foi assassinado com vários tiros na manhã deste domingo, na Rua Sebastiana da Silva, no bairro Areal, em Barra do Pirai.

Policiais militares do 10º BPM, de Barra do Piraí foram acionados e aguardaram a chegada do policial civil para perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Barra do Piraí.

A polícia não conseguiu arrolar testemunhas. O registro foi feito na 88ª DP, de Barra do Piraí. Foto: Nossa Região BP