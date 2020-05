Policial Militar é baleado em Volta Redonda

Um cabo do 33º Batalhão da Polícia Militar, de Angra dos Reis foi baleado na perna no início da madrugada deste domingo, na Rua Lilás, na entrada do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O cabo, de 39 anos, que está lotado na 1ª UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) estava em companhia de outro policial, também lotado em Angra dos Reis.

Segundo informações obtidas no local, os dois agentes, de folga, estacionaram o carro em que estavam um Honda New Civic (preta) na entrada do bairro, quando dois homens numa moto Honda CG preta, teriam tentado o assalto.

Como eles reconheceram um deles como policial militar, disparou o tiro que acertou a perna do agente. O policial atingido permanece no hospital, em observação, no Hospital São João Batista.