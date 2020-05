CMVR segue com atendimento de acordo com a OMS

O vereador Nilton Alves de Faria, “o Neném” informou que todos os servidores e parlamentares estão atentos ao seu chamado. A Casa Legislativa segue as restrições de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e os Órgãos de Saúde Pública do Estado.

Segundo o presidente da casa, os vereadores estão unidos para votar matérias de interesse da população, principalmente no que condiz ao enfrentamento desse vírus que assola o mundo inteiro.

Neném defende que seu trabalho e dos vereadores não sofreram mudanças quanto ao atendimento à população e a função fiscalizadora de cada um segue no encontro com o cidadão.