Paulinho do Raio X é notificado pela Comissão Processante

O vereador Sidney Dinho, presidente da Comissão Processante (CP) da denúncia recebida e aprovada pela Câmara Municipal de Volta Redonda, por possível quebra de decoro parlamentar praticada pelo vereador afastado Paulinho do RX, informou na tarde desta segunda-feira, (25), que o vereador foi notificado em sua residência, na forma do artigo 5°, inciso III, do Decreto Lei 201/67.

Hoje a Divisão de Expediente fez a juntada de mais documentos e já foram providenciadas cópias e encaminhadas ao vereador através de sua notificação.

– Paulinho recebeu a notificação em sua residência, se prontificando de imediato a colaborar com a Comissão Processante. Vamos aguardar o prazo legal para que vereador apresente sua defesa prévia por escrito e só depois teremos como informar os próximos atos e diligências da comissão – informou o vereador Sidney Dinho.