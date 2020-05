Barra Mansa suspende serviço nas barreiras de fiscalização nas entradas do município

Paralisação segue por tempo indeterminado

Nesta última sexta-feira (22), após o fechamento do comércio, a Prefeitura de Barra Mansa suspendeu o serviço de barreira fiscal nas entradas do município, por tempo indeterminado. A medida estava sendo realizada desde o dia 17 de abril e tinha como finalidade restringir o acesso de veículos de outras cidades e o aumento no fluxo de pessoas no comércio.

Segundo o comandante da Guarda Municipal Joel Valcir, a decisão foi tomada em função do novo decreto do prefeito Rodrigo Drable que paralisa novamente o funcionamento do comércio. “A suspensão das barreiras de fiscalização segue por tempo indeterminado, devido ao fechamento do comercio. Esse fechamento reduz a circulação de veículos de fora no município. ”

A ação era composta por guardas municipais e recebia o reforço de agentes do estacionamento rotativo. O serviço teve a função de impedir a entrada de pessoas com veículos emplacados em outras cidades e que não fossem moradores do município. Foi permitido coletivos e veículos de cargas de produtos essenciais e industriais, destinados ao abastecimento dos estabelecimentos comerciais.