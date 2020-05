Trechos de subida nas estradas rurais ganharão pavimentação de concreto

Serviço visa a facilitar o tráfego de veículos e o escoamento da produção no período das chuvas

Os trechos mais íngremes das estradas rurais de Quatis começarão a ganhar um serviço de pavimentação com piso do tipo intertravados de concreto. A obra consiste numa medida preventiva adotada pela Prefeitura para facilitar o tráfego da produção rural nessas vias, que ficam bastante prejudicadas, principalmente, no período de chuvas. A obra, orçada em aproximadamente R$ 900 mil, será executada com recursos próprios do município.

Estarão recebendo o serviço de pavimentação trechos de subida nas seguintes estradas: Quatis-Falcão, Quatis-São Joaquim, Estrada do Quilombo de Santana, Vila Santo Antônio e São Benedito.

De acordo com o prefeito Bruno de Souza (MDB), no período chuvoso do ano os caminhões de transporte da produção rural enfrentam muitas dificuldades para acessar alguns trechos de subida devido ao acúmulo de barro que deixa a superfície escorregadia.

O serviço busca repetir a experiência positiva ocorrida há cerca de um ano no trecho conhecido como “subida do Chicão”, situado na estrada Falcão-São Joaquim. Devido à alta inclinação, no período de chuvas os veículos praticamente não subiam este trecho da estrada, prejudicando o escoamento da produção rural. Para resolver o problema, a Prefeitura, em parceria com os produtores locais realizaram um serviço de concretagem para permitir o tráfego no local. Na ocasião, os produtores rurais cederam os materiais para o serviço e a Prefeitura entrou com o maquinário e a mão de obra.

– Foi mais um exemplo de quando nos unimos e andamos de mãos dadas conseguimos superar os obstáculos. Um ano depois deste serviço não registramos mais problemas nesse trecho – destaca o prefeito.

Com extensão aproximada de 11 quilômetros, a estrada

Falcão-São Joaquim é considerada uma via preferencial pelos moradores e produtores rurais do distrito de São Joaquim no deslocamento a Falcão e a área urbana de

Quatis. A recuperação na “subida do Chicão” foi realizada em um trecho de 400 metros quadrados e o piso ganhou uma espessura de dez centímetros. A estrada atende pelo menos 20 produtores da região. Foto/legenda: Subidas de algumas estradas rurais serão pavimentados para facilitar o acesso durante período de chuvas.