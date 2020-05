Volta Redonda revitaliza mais de 28 km de sinalização viária

Equipes da prefeitura já percorreram principais centros comerciais e estão concluindo melhorias no trecho municipalizado da BR-393

A Prefeitura de Volta Redonda continua revitalizando a sinalização horizontal das vias da cidade. Aproveitando o período de isolamento social e baixa circulação de veículos, por conta da pandemia do novo coronavírus, as equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) já efetuaram melhorias em mais de 28 km de ruas e avenidas do município. Nesta segunda-feira, as equipes deram continuidade ao trabalho no trecho municipalizado da BR-393.

As equipes atuam no período noturno, realizando pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, principalmente nas vias de maior circulação de veículos.

Neste trecho da BR-393, que vai do Jardim Amália até a Ponte Alta, os trabalhos já foram realizados na Ponte Alta, Via Sérgio Braga, Rodovia Lúcio Meira. As equipes estão nesta semana na Avenida Getúlio Vargas e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos na via até esta quarta-feira, dia 27.

“O trabalho não para e estamos intensificando as ações de melhorias nas ruas e espaços públicos. A orientação para a população segue a mesma: quem puder, fique em casa. Quando essa pandemia acabar, a cidade estará mais bonita e revitalizada”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

O trabalho de revitalização na sinalização horizontal já foi feito também nos principais centros comerciais da cidade, atendendo os bairros Aterrado (onde, em abril, foram revitalizadas 12 ruas e avenidas), Retiro, Santo Agostinho, Niterói, Centro e Vila Santa Cecília.