Um adolescente de 17 anos foi atingido por vários tiros no final da tarde desta quinta-feira, na Rua Etelvina da Silva Marina no bairro Areal, em Barra do Piraí.

O adolescente foi socorrido pelo primo e levado à Santa Casa de Misericórdia, onde chegou já sem vida. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), da cidade. A polícia ainda não tem pistas do assassino.