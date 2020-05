Adolescente morre e companheiro dela fica ferido no bairro Cailândia, em Volta Redonda

Uma adolescente de 17 anos foi morta na madrugada desta sexta-feira, e um jovem de 19 anos, que seria o companheiro dela, ficou gravemente ferido, ao serem atingidos por tiros na casa do casal, na Rua dos Gaúchos, no bairro Cailândia, em Volta Redonda.

Populares acionaram a Polícia Militar e Samu por volta de uma e meia da madrugada que escutaram os tiros. Quando os policiais chegaram encontraram Radimila Francisco de Souza já morta numa cama de casal dentro de um dos quartos da residência.

Gabriel Alves Ribeiro dos Reis foi socorrido, em estado grave, e levado para o Hospital São João Batista. Segundo informações do local, Radimila era filha de Carlos Magno Francisco, o Carlinhos, assassinado em outubro do ano passado no mesmo local.