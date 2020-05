PRF deflagra Operação Tamoio com foco no combate à criminalidade em todo o país

Drogas, armas, prisões e carros de luxo foram apreendidos pela PRF nas primeiras horas da Operação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagou em todo o Brasil, nesta quinta-feira (28), a Operação Tamoio. O objetivo é o enfrentamento à criminalidade, tendo as ações reorientadas por meio de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF.

A proposta de intensificar o enfrentamento qualificado à criminalidade e prover informação e conhecimento para maior eficiência na segurança pública da Tamoio já vem gerando resultados positivos. Nas primeiras 18h de operação, a PRF apreendeu 4.7 toneladas de maconha; 45 quilos de cocaína; 15.410 maços de cigarros contrabandeados; cinco armas de fogo e 419 munições. 12 veículos foram recuperados e 43 pessoas foram detidas. 1.352 agentes atuaram em todo o país, abordando cerca de 14.790 veículos e fiscalizando quase 11 mil pessoal.

A inteligência policial associada à integração entre os órgãos resultou ainda no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão para desarticular um grupo que organiza corridas ilegais com carros de luxo. Somente um dos veículos apreendidos na ação é avaliado em quase R$ 2 milhões. A operação foi deflagrada pela PRF, em parceria com a Polícia Civil, em diversos bairros e municípios do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (28). Confira os detalhes da ação clicando AQUI.

TAMOIO – O nome Tamoio vem do Tupi Guarani TAMUÍA, que significa o avô, o antepassado. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de tribos indígenas firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança dos grupos especializados da PRF unidos nessa operação.