Homem é detido por tráfico e tentativa de corrupção em Barra Mansa

Policiais militares foram acionados nesta sexta-feira para verificar um homem que estaria praticando o tráfico de drogas, na Rua Antônio Da Silva Reis no Loteamento, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local e ficaram observando a movimentação típica de tráfico praticada pelo homem. Quando percebeu a presenta dos policiais o suspeito empreendeu fuga para dentro de um quintal, onde foi alcançado.

Com o suspeito, de 41 anos, foi encontrado R$ 20,00. Em um buraco de uma lajota, os agentes encontraram 20 pedras de crack. Os policiais apreenderam também um celular, duas trouxinhas de maconha, 100 sacolés para embalar drogas e R$2.018.

O suspeito admitiu que estaria traficando e que seria responsável pela venda do crack no local. O homem disse que o dinheiro estaria com a sua sogra, Ele pediu para a esposa pegar o dinheiro. Ele teria oferecido o montante de R$ 1.010 para os policiais para não ser levado para a delegacia.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a DP, em Barra Mansa, onde ficou preso por tráfico e por tentativa de corrupção.