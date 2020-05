Prefeitura de Volta Redonda divulga dados do coronavírus (Covid-19)

A prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta sexta-feira, dia 29, os dados sobre o combate ao Novo Coronavírus na cidade. São 888 casos confirmados na cidade, sendo que 2.655 foram notificados como suspeitos. 814 pessoas podem ser consideradas curadas. Os óbitos confirmados por coronavírus são 32.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura do comércio seguem dentro da meta: o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por dois dias seguidos (4,9% nesta sexta); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (21%). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (11%). O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.