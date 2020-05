Áreas de lazer do Roma I são interditadas pela Prefeitura de Volta Redonda

Ação faz parte das estratégias do Governo Municipal no combate a Covid -19

A Prefeitura de Volta Redonda, atendendo à solicitação da Associação de Moradores do Roma I, realizou uma ação de conscientização contra o novo coronavírus e interditou duas praças e um campo de futebol do bairro. A ação faz parte das fiscalizações realizadas na cidade no combate a Covid-19. Durante toda a manhã deste sábado, dia 30, equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), de Fazenda (SMF), Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar conversaram com os moradores.

Segundo a Associação do Roma I, alguns moradores estavam realizando encontros, como jogos de futebol e churrasco nas áreas de lazer, desrespeitando o Decreto Municipal e promovendo aglomeração de pessoas. As normas visam diminuir o movimento nas ruas e evitar a circulação do vírus.

Durante a ação, a prefeitura de Volta Redonda distribuiu material informativo sobre a Covid-19 e orientou os moradores sobre como se proteger e evitar a contaminação. No início da pandemia esse trabalho já tinha sido feito nos principais espaços de lazer da cidade. A ação deste sábado serviu para reforçar as estratégias do Governo Municipal para conter a curva da doença em Volta Redonda.

A presidente da Associação de Moradores do bairro Roma I, Maria das Graças dos Santos, agradeceu a iniciativa da prefeitura e solicitou a ajuda da população. “Sempre que precisamos a prefeitura nos atende. Mas é preciso que a população também faça a sua parte. Nesse momento precisamos desocupar esses espaços e ficar em casa para que essa pandemia passe logo e a gente volte com as atividades esportivas realizadas aqui e que são tão importantes para os jovens da nossa comunidade”, disse Maria das Graças.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que todas as ações realizadas pela prefeitura têm como objetivo salvar vidas. “Sabemos o quanto esses espaços públicos são importantes, mas nesse momento precisamos que todos fiquem em casa. Nosso objetivo é que todos se mantenham saudáveis até a cidade poder voltar ao seu ritmo normal. Temos que trabalhar juntos e a ajuda da população é muito importante nesse momento”, disse o prefeito.