Homem é preso após queimar companheira, em Angra dos Reis

Um homem, de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada deste sábado após ter jogado éter no rosto de sua companheira, de 20 anos, na casa do casal, na Rua dos Cajueiros, no bairro Morro do Perez, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teve cerca de 25% do corpo queimado pelo fogo. Segundo registro feito na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), o ciúme do irmão dele com a sua companheira, foi o motivo da tentativa de feminicídio.

Os policiais foram acionados e levou o suspeito para a Deam. Segundo a delegada da Deam, Paula Loureiro, a confusão já tinha sido encerrada quando a mulher que já estava deitada quando recebeu o líquido e no rosto e corpo.

Ele pegou um isqueiro e ateou o fogo que se alastrou pelo corpo. A mulher correu para o chuveiro para apagar as chamas e foi para a rua pedir socorro. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral da Japuíba. Segundo a unidade hospitalar, o estado da mulher é estável.

Ela será transferida para o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, em Nilópolis (unidade especializada no tratamento de vítimas de queimaduras). O imóvel também foi queimado e passou por perícia. O homem foi preso em flagrante depois de sido localizado nas proximidades da residência, por policiais militares.

O suspeito será transferido para o presídio de Benfica, no Rio. Ele vai responder por tentativa de feminicídio.