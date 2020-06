Câmara Municipal acende luz vermelha para destacar importância da doação de sangue

A Câmara Municipal de Volta Redonda com objetivo de mobilizar a sociedade voltarredondense nesse mês de junho, face à importância da doação de sangue, altera a iluminação da fachada para a cor vermelha

O mês é caracteristicamente o período que as temperaturas despencam, propiciando aumento da incidência de infecções respiratórias, tempo em que se costuma registrar quedas significativas nos estoques dos bancos de sangue, públicos e privados.

Destacando a importância da doação de sangue nesse momento do ano. A campanha iluminará com a cor vermelha, durante todo o mês, instituições públicas e privadas, prédios históricos e monumentos em diferentes localidades do país, e a Câmara Municipal de Volta Redonda, através de seu atual Presidente Nilton Alves de Faria, o “Neném”, faz questão de dar as mãos e ser mais um nessa empreitada.

Neném ilustra que se já era difícil a doação de sangue por falta de doadores, sabendo que há uma demanda grande no município, e adiciona que com a Pandemia do novo Coronavirus (Covid 19), os hemocentros da região necessitam que os cidadãos se voltem pra essa causa e doem sangue para salvar vidas. Doar sangue também é um ato de amor e os hospitais precisam estar abastecidos.- finaliza.