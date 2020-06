Força-tarefa atendeu mais de 600 denúncias no mês de maio em Volta Redonda

26 estabelecimentos foram interditados no último mês por descumprirem regras de combate a Covid-19

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Volta Redonda se preparou e tomou diversas medidas de prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus. E, para garantir que os decretos municipais e normas de segurança fossem cumpridos, uma força-tarefa de fiscalização foi montada. Só no mês de maio, a equipe atendeu mais de 600 denúncias de irregularidades.

De acordo com os relatórios gerados pelas equipes, 26 estabelecimentos foram interditados no último mês por estarem descumprindo regras previstas nos decretos. Além disso, mais de 200 proprietários foram orientados sobre o conteúdo dos decretos e como proceder para se enquadrarem nas normas.

Os relatórios mostram ainda que, de modo geral, o comércio está cumprindo e respeitando as restrições. O descumprimento das regras são mais frequentes nos estabelecimentos como bares, setor que é alvo constante de denúncias e interdições.

O prefeito Samuca Silva comentou que está muito satisfeito em ver a população trabalhando em conjunto com o poder público. “Estamos passando por um momento delicado e, graças as medidas que tomamos previamente nossa cidade, estamos conseguindo controlar as consequências da Covid-19. Essa é uma luta de todos e ver a população se empenhando para fazer funcionar mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

A força-tarefa é formada por membros das secretarias de Fazenda (SMF), Meio Ambiente (SMMA), Segurança Pública (Sesp) e Infraestrutura (SMI), além da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil e Ministério Público.

Para denunciar e ajudar no trabalho dos fiscais, bastar ligar para a CAU, no telefone 156, ou usar o aplicativo Fiscaliza VR, que tem versões disponíveis para Android e IOS.