Idoso morre atropelado na Dutra, em Barra Mansa

Um idoso, de 65 anos, morreu atropelado na noite de segunda-feira, por volta das 18h30min, no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O motorista do veículo atropelador, um GM Astra chegou a acionar o resgate e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor informou aos policiais que deparou com a vítima atravessando a pista e não teve tempo de evitar o atropelamento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.