Melhorias na sinalização horizontal foram concluídas em 32 km de vias em Volta Redonda

Prefeitura acelera revitalização de vias na cidade

A Prefeitura de Volta Redonda intensificou a revitalização da sinalização horizontal em diversas vias da cidade. Os trabalhos acontecem de dia e no período noturno, conforme programação da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU)

A STMU iniciou nesta semana uma nova etapa da revitalização nas sinalizações pelos centros comerciais. O próximo ponto a ser atendido será o acesso ao Santo Agostinho. O bairro já recebeu melhorias nas ruas Jayme Martins e Soldado Francisco Alves, além da Avenida Alfredo Moreira.

O prefeito Samuca Silva explica que o objetivo é aproveitar a baixa circulação de pessoas e veículos nesse período de pandemia de Covid-19.

“Já revitalizamos a sinalização em mais de 32 quilômetros de ruas e avenidas da cidade, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de veículos é maior. Enquanto a população se cuida ficando em casa, estamos acelerando os trabalhos e melhorando cada vez mais a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

As equipes atuam no período noturno, realizando pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, principalmente nas vias de maior circulação de veículos.

No trecho municipalizado da BR-393, foi revitalizada a sinalização no percurso do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta. A secretaria também já concluiu a revitalização em áreas dos bairros Aterrado (onde, em abril, foram revitalizadas 12 ruas e avenidas), Retiro, Niterói, Centro e Vila Santa Cecília.

Outros pontos – Além dos centros comerciais, as equipes estão atuando no bairro Três Poços, onde a sinalização viária também está sendo revitalizada na Avenida Paulo Erlei de Abrantes. As melhorias acompanham a aplicação de massa asfáltica na via, realizada através do programa Asfalto de Volta.

A secretaria concluiu ainda a instalação de sinalização de limite de velocidade e da presença de redutores em um trecho de 400m da Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao bairro Vila Rica e ao trevo de acesso ao município. A implantação dos quatro redutores e a melhoria na sinalização visam reduzir o número de acidentes que ocorriam no local.