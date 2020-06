Prefeitura prepara um ‘Música na Feira’ em casa em quatro domingos

“Web Festival – Música na Feira em Casa’ contará com apresentações de artistas da região pelo canal do Youtube; projeto começa no dia 14 de junho

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, está lançando um projeto para entreter a população neste período de pandemia. O tradicional ‘Música na Feira’ será transformado em ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’, feito de forma online durante quatro domingos, a partir do dia 14 de junho.

Devido à pandemia do coronavírus, as apresentações musicais do Música na Feira, que aconteciam na programação da Feira Livre da Beira-Rio, não estão sendo realizadas no momento. Pensando nisso, a ideia do ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’ é levar os trabalhos dos artistas da região para as plataformas digitais.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda o ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’ serão divididos em quatro programas, começando no dia 14 de junho, a partir das 11h, em quatro domingos. O projeto contará com 40 apresentações de artistas solo e grupos musicais e entrarão ao vivo no canal oficial da Prefeitura de Resende no Youtube, através do link: https://m.youtube.com/channel/UC6p-O69J9UuvPsAYsAWS9QQ. Estão previstos cantores e bandas de estilos musicais variados para relembrar os momentos do projeto que já é tradicional no município.

– O ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’ é uma forma para que a população possa passar este tempo de isolamento em casa. Além disso, ajuda a fomentar a cultura local de forma segura e oferecendo entretenimento de qualidade durante esse momento que passamos – disse o presidente da Fundação, Thiago Zaidan.

Os cantores e grupos que participam do projeto foram selecionados através de um edital de chamamento público, para apresentações musicais no exercício de 2020. O resultado final do edital contempla 40 apresentações, de artistas solo ou grupos musicais. A análise das propostas foi feita por uma comissão de credenciamento formada por funcionários públicos municipais, priorizando grupos locais e da região.

A administração municipal reforça que os músicos e as gravações em vídeo foram realizados no Espaço Z, respeitando as regras de distanciamento social e segurança indicadas pelos órgãos de saúde.