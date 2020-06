Prefeitura de Barra Mansa justifica pagamento gradual de servidores

Previsão é que até o próximo dia 10 deste mês os 256 funcionários estejam com o crédito em conta

Por conta da queda na arrecadação em Barra Mansa, provocada pela Covid-19, alguns profissionais da Prefeitura Municipal ainda não receberam seu pagamento mensal. Mesmo diante da situação, o órgão está fazendo o acerto gradualmente com a previsão de quitar todos os débitos até o próximo dia 10 deste mês. Até o momento 4.544 servidores e 1.597 aposentados e pensionistas foram pagos, restando 256 ativos e 801 inativos.

De acordo com o secretário de Fazenda de Barra Mansa, Leonardo Ramos, uma das grandes prioridades do atual governo é manter o pagamento dos servidores em dia, porém diante do atual cenário, o campo econômico ficou prejudicado. “Nossa prioridade continuará sendo o pagamento de salários em dia, como vem ocorrendo nesta gestão. Contudo estamos dependendo do desenvolvimento econômico diante do atual cenário e dos repasses federais e estaduais” explicou Leonardo.