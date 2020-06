Volta Redonda tem nova secretária municipal de Saúde

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, nomeou nesta sexta-feira, dia 5, as novas secretária e subsecretária de Saúde do município. Assume a SMS a enfermeira Flávia Lipke, que atuava na pasta como coordenadora da Divisão de Média Complexidade. Flávia Lipke é especialista em Saúde Pública com MBA em Gestão em Saúde e Acreditação Hospitalar.

A subsecretaria de Saúde será assumida pela enfermeira Milene de Paula, que atua na linha de frente no combate a Covid-19. Milene era diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS. Ela é especialista em Ciências da Saúde e Meio Ambiente e Estratégia da Saúde da Família.