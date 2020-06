Ordem Pública intensifica fiscalização em comércio para o cumprimento de decreto municipal

Equipe da Fiscalização de Posturas fez ronda pelos bairros Vila Nova, Vila Maria, Vista Alegre e na Região Leste

Objetivando o cumprindo do decreto público 9.851, que regulariza o funcionamento do comércio em Barra Mansa durante a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Ordem Pública, através da Fiscalização de Posturas, juntamente com a Guarda Municipal, percorreu os bairros Vila Nova, Vila Maria, Vista Alegre e a Região Leste neste sábado (6), monitorando os estabelecimentos locais.

Durante a manhã, três estabelecimentos foram autuados, fechados e multados em R$ 471,93, por não cumprirem o decreto. Os comerciantes foram orientados sobre como devem funcionar de acordo com os protocolos sanitários e poderão fazer suas defesas na próxima segunda-feira (8) para normalizar o serviço.

Na parte da tarde, a Fiscalização de Posturas, com o apoio da Polícia Militar, averiguou uma denúncia de aglomeração no bairro Vila Maria. O local abrigava um evento em uma área aberta, sem autorização da Secretaria da Ordem Pública, sendo impedido de acontecer.

Os comércios autuados foram um salão de cabeleireiro na Vila Nova, por falta de uso de máscara, dois bares, um no Vista Alegre e outro no Boa Vista II, ambos por aglomeração, falta de proteção facial e descumprimento na determinação que só permite atendimento destes tipos de estabelecimento em sistema de delivery. Um deles também não possuía alvará.

O secretário de Ordem Pública William Pereira fala sobre o fortalecimento das ações. “É necessário intensificar a fiscalização e colocar mais rigor nas nossas ações, tendo em vista que temos decretos municipais para serem cumpridos e trabalharemos com afinco para isso. Contamos com a participação e apoio da Guarda Municipal, como também da Polícia Militar. Estaremos com a equipe, visitando locais com grande número de denúncias e assim trabalhar para que se faça cumprir a lei do município”.

A coordenadora da Fiscalização de Posturas, Dayanne Costa, explicou a ação de hoje. “Realizamos uma fiscalização nos comércios de bares e salão de beleza, para ver se estão de acordo com o decreto municipal, se estão atuando com segurança, mas infelizmente vimos alguns estabelecimentos com aglomeração, não respeitando o decreto. Alguns bares que deveriam estar vendendo em delivery, estavam fazendo a venda dentro do estabelecimento. Autuamos e fechamos os estabelecimentos, para evitarmos futuras infrações”.

Quem presenciar algum comércio descumprindo o decreto municipal, deve denunciar através dos telefones (24) 3028-9369 e 3028-9339.