Mulher é assassinada e dois são baleados no Açude II

Suspeitos fortemente armados invadiram no início da madrugada deste domingo uma residência localizada na Rua 10, no bairro Açude, em Volta Redonda. No interior da residência Elisângela Rodrigues Fonseca, de 37 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local. Ela estaria comemorando seu aniversário neste domingo.

Um homem, que seria o companheiro dela e identificado como sendo Roni, foi atingido no pescoço e no abdômen. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até o Hospital São João Batista, onde foi medicado. Dentro do imóvel uma jovem também foi baleada. Bruna Pereira Ribeiro, de 18 anos, foi atingida nas pernas e seria nora de Elisângela, segundo as primeiras informações.