Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na noite deste sábado, por volta das 20 horas, na Rua 1 com a Rua 9, no bairro Açude 2, em Volta Redonda. O crime aconteceu nas proximidades do ponto de ônibus do bairro. Segundo informações do local, o homem perdeu massa encefálica.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.