Servidores da Associação estarão devidamente identificados e usando crachás

Com a pandemia do novo coronavírus mudando completamente a maneira de pessoas e entidades se relacionar, com a quarentena em vigor, boletos de instituições, que normalmente são entregues pelos Correios, não estão chegando às casas dos seus destinatários. Pensando em contornar este problema e, ao mesmo tempo, para evitar que os seus associados tenham que sair de casa e pagar na sede, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda está entregando os boletos em mãos.

“Muita gente tem nos ligado e perguntando como pagar a sua contribuição, se os boletos não chegam. Não podemos esquecer que a maioria dos nossos associados está no chamado grupo de risco e, por várias vezes, o presidente da nossa Associação, Ubirajara Vaz, recomendou que é preciso não sair de casa. Foi pensando nisso, para facilitar a vida do associado, que os nossos funcionários, devidamente identificados, com crachás, estão entregando os boletos, em ruas próximas aos locais onde moram”, informa o diretor de Comunicação e Marketing, o radialista Sérgio Luiz.

O diretor da AAP-VR disse que, a exemplo de pessoas e outras instituições, a Associação dos Aposentados também está se reinventando.

“Lembramos que, mesmo em tempos de quarentena, alguns serviços da Associação continuam funcionando, com informações pelo telefone 2102-1909. Esperamos que esta situação se resolva em breve, para que possamos retornar com os serviços que transformaram a AAP-VR na maior Associação do gênero na América Latina”, concluiu Sérgio Luiz.