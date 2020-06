Corpo de homem é encontrado na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Atualizada – Foi identificado como sendo Júnior Santos, de 33 anos, o corpo do homem, negro, encontrado no início da noite deste domingo, às margens da Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O cadáver tinha várias perfurações no crânio provocadas por tiros de calibre 45mm. No local policiais arrecadaram dois estojos do mesmo calibre. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.