Quatro estabelecimentos são interditados em Volta Redonda

Quatro estabelecimentos são interditados neste domingo em Volta Redonda

Bares estavam descumprindo medidas de prevenção ao novo coronavírus

Volta Redonda segue no combate a Covid-19, o novo coronavírus e a força-tarefa criada para garantir o cumprimento dos decretos municipais interditou, neste domingo, dia 07, mais quatro estabelecimentos comerciais por descumprimento das medidas de restrição.

No bairro Santo Agostinho, um bar estava funcionando após o horário permitido (que é até às 19 horas) e, além disso, havia aglomeração de pessoas. O local foi interditado. Outro bar no bairro Voldac foi interditado também por extrapolar o horário determinado e por permitir aglomeração.

Já um outro estabelecimento comercial, também um bar, foi interditado no bairro Vila Rica. Apesar de estar aberto no horário permitido, o local funcionava com aglomeração de pessoas no seu interior. Uma lanchonete no bairro Retiro também foi interditada por funcionar com aglomeração de pessoas em seu interior.

A força-tarefa faz ronda pelos principais pontos comerciais e atende as denúncias feitas pela população por meio da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, ou através do aplicativo Fiscaliza VR. E, desde sexta-feira, dia 05, o grupo formado pela Guarda Municipal, pelas secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, passou a contar também com o apoio da Vigilância Sanitária.

O prefeito Samuca Silva afirmou que as medidas de proteção a Covid-19 estão surtindo efeitos e a cidade está conseguindo manter as medidas de prevenção. “A força-tarefa está sendo fundamental para garantir o cumprimento dessas medidas. Mas continuamos pedindo a todos que puderem para irem as ruas apenas em caso de necessidade e que usem máscaras e façam higienização das mãos”, disse o prefeito Samuca Silva, destacando a necessidade da população também ajudar a fiscalização fazendo denúncias.

Atualização

A Prefeitura de Volta Redonda atualizou neste domingo, dia 07, os dados sobre o combate ao novo coronavírus na cidade. São 944 casos confirmados, sendo que 3.408 foram notificados como suspeitos. 902 pessoas podem ser consideradas curadas. Os óbitos confirmados por coronavírus são agora 42.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta: o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por dois dias seguidos (0,35% neste domingo); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (25,92%). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (9%). O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.