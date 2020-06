Jovem é preso com arma e drogas em Resende

Um jovem, de 22 anos, foi preso por policiais militares no sábado, com uma arma e drogas na Rua José Espíndola Elias, no bairro Santo Amaro, em Resende. Uma denúncia levou os agentes até o suspeito. Ele foi flagrado com dois pinos de cocaína e R$40. Ao ser questionado, o suspeito disse que o restante dos entorpecentes estava em sua casa.

Dentro do guarda-roupas, do suspeito os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, sete dolas de maconha e outros nove pinos de cocaína. Ele detido e levado para a delegacia de polícia, de Resende.