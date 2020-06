Delivery de produtos orgânicos produzidos em Pinheiral já podem ser encomendados

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os produtores rurais de Pinheiral estão vendendo através do sistema “Delivery”. Os produtos podem ser encomendados de segunda a quinta-feira e são entregues nas sextas-feiras e sábados. Nesta semana os produtos podem ser encomendados pelo telefone (24) 99987-8927 ou através do grupo do Whatsapp através do link (https://chat.whatsapp.com/KXQVvF20gg3J4ASLLsEd4y). A ação ocorre com o apoio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Nesta semana, os produtores estão vendendo a Cesta Orgânica Mini que vem uma alface (lisa ou crespa, a escolher), um espinafre, uma couve, uma salsa e uma cebolinha que custa R$12,00. A Cesta Orgânica Pequena vem com uma alface (lisa ou crespa, a escolher), uma acelga, uma rúcula, um espinafre, uma chicória, uma couve, uma salsa, uma cebolinha e meio quilo de mandioca pelo valor de R$23,00. Já a cesta orgânica grande vem com uma alface (lisa ou crespa, a escolher), uma acelga, uma salsa, uma cebolinha, uma couve, um coentro, uma chicória, uma rúcula, um espinafre, um quilo de mandioca, um quilo de banana (prata ou d’água, a escolher) e meio quilo de chuchu por R$34,00.

Produtos como queijos, doces, linguiças, mel, manteiga, rapadura, palmito e entre outros produtos também podem ser encomendados, porém por outro telefone, (24)99976-0433.

“Essa semana realizamos algumas alterações como a inclusão da cesta orgânica mini e também estamos aceitando pedidos pelo grupo do whatsapp, uma forma de atender também as pessoas que não conseguem realizar a ligação e os clientes também podem visualizar os produtos e a forma de produção”, explicou a técnica em agropecuária, do Departamento de Desenvolvimento Rural, Bárbara Carlos do Carmo.