Polícia Militar apreende drogas no bairro São Carlos, em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma informação na tarde de domingo, por volta das 17h50min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, Volta Redonda. Os agentes foram até o local onde fizeram contato com a mãe do suspeito, um adolescente, de 17 anos, que não estava em casa. A mulher liberou a entrada na residência aos policiais.

No cômodo os agentes encontram uma mochila preta com 101 trouxinhas de maconha, 15 munições calibre 22 e uma munição calibre indefinido. A mãe foi informada, por telefone, que o filho iria se apresentar na delegacia acompanhado de uma advogada. Os agentes apreenderam as munições e drogas que foram levadas para a delegacia de Volta Redonda.