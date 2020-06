O risco de acidente envolvendo animais soltos nas ruas vem causando preocupação por moradores de diversos bairros da região. Na manhã desta quarta-feira, um cavalo flagrado pastando na Rua Cora Coralina, no bairro Jardim Primavera, em Volta Redonda.

Um leitor mandou uma foto do animal se alimentando no local. Outro ponto em que as pessoas se deparam com esses animais soltos é a Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) ligação Niterói ao bairro Belmonte.