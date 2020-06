Polícia Militar prende três suspeitos de tráfico em Volta Redonda

Policiais militares prenderam em flagrante três suspeitos de terem participado do tiroteio ocorrido na tarde de terça-feira, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Um dos envolvidos conseguiu fugir, mas foi identificado. Os três presos foram indiciados por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Os agentes foram até o Hospital São João Batista, onde prenderam dois suspeitos, de 34 e 23 anos. Eles ficaram feridos e foram ao hospital para buscar socorro médico.

Um jovem, de 23 anos, foi preso em casa, no Dom Bosco, pouco depois do tiroteio. Ao perceber que os agentes tinham cercado o imóvel ele abriu a porta e entregou um revólver calibre 38 (com numeração raspada aos policiais). Uma munição estava intacta e duas deflagradas.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, os agentes apreenderam uma réplica de pistola, um rádio de comunicação e uma granada fabricada de forma artesanal.

TROCA DE TIROS

Durante troca de tiros, os presos renderam o proprietário do Gol, placa LNL-9B37, na Rua 2, na Califórnia, distrito de Barra do Piraí vizinho do Dom Bosco. O carro foi encontrado na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, com manchas de sangue em seu interior e na parte externa.

O carro foi recuperado pelos policiais militares. Na delegacia os presos foram reconhecidos pelo dono do veículo. O carro que foi usado pelos criminosos para o ataque no Dom Bosco foi incendiado. Até o momento não foi possível confirmar se também se trata de veículo roubado.