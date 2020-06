Polícia Militar prende homem suspeito de participação em crime no Açude I

Policiais militares prenderam nesta quinta-feira, um homem suspeito da participação no assassinado ocorrido no último fim de semana, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Na ocasião uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas. A prisão ocorreu na Rua G, no momento em que os agentes foram checar uma denúncia de que um dos autores do crime estaria escondendo as armas em um chalé.

Dois suspeitos que estavam em uma motocicleta fugiram diante da aproximação da viatura policial, mas um deles foi detido. Com ele os agentes apreenderam uma pistola 9mm com carregador alongado, munições e uma mochila contendo drogas. Os policiais encontraram mais drogas por onde o segundo suspeito conseguiu fugir.

O suspeito, a arma, munições e drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o caso está sendo registrado.