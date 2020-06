Guarda Municipal e Polícia Militar encerram festa clandestina, em Barra Mansa

Ação integrada permitiu a dispersão dos participantes que se concentraram no bairro Santa Lúcia

No início da madrugada desta sexta-feira (12), a Guarda Municipal de Barra Mansa recebeu inúmeras denúncias de som alto e grande aglomeração, no bairro Santa Lúcia, na altura da Rua Nápolis, próximo a Bacia. Quando a equipe chegou na localidade, acompanhados por agentes da Polícia Militar, percebeu que se tratava de uma festa clandestina. Após dispersar os participantes, 17 veículos foram autuados, por estarem promovendo o evento em via pública sem autorização dos órgãos competentes, principalmente por conta das restrições do Ministério da Saúde, em relação a Covid-19. O valor de cada ato foi de R$ 2.934,70.

Em nota o comando da Guarda Municipal frisou que a integração entre a Polícia Militar e a guarda tem garantido sucesso nas execuções das ações. “Quando os agentes chegaram ao local presenciaram uma situação lamentável, muitas pessoas estavam participando do evento. Imediatamente foi feito o bloqueio na via. Houve resistência e disparo de arma de fogo, que ainda não identificamos. Por conta disso notificamos todos os veículos que estavam no local e dispersamos os participantes”, disse o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir.